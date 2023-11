Cisco réduit ses projections annuels

(AOF) - Cisco est attendu en forte baisse à Wall Street après avoir abaissé ses obectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice fiscal 2024, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a bondi de 36% à 3,6 milliards de dollars, soit 89 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,11 dollar, soit 8 cents de mieux que le consensus FactSet. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 8% à 14,67 milliards de dollars alors que le marché visait 14,63 milliards de dollars.

Sur l'exercice, les revenus sont désormais attendus entre 53,8 et 55 milliards de dollars et le bénéfice par action ajusté est prévu entre 3,87 et 3,93 dollars. Cisco ciblait auparavant des ventes situées entre 57 et 58,2 milliards de dollars pour un bénéfice par action ajusté entre 4,01 et 4,08 dollars.

"Cisco a constaté un ralentissement des commandes de nouveaux produits au premier trimestre de l'exercice 2024 et estime que la raison principale est que les clients se concentrent actuellement sur l'installation et la mise en œuvre des produits dans leurs environnements après une livraison de produits exceptionnellement forte au cours des trois derniers trimestres", a expliqué la firme technologique.

Cette dernière estime qu'un à deux trimestres de commandes de produits expédiés attendent encore d'être mis en œuvre par ses clients.

Pour le seul deuxième trimestre, le groupe technologique américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 82 et 84 cents (consensus : 89 cents) et un chiffre d'affaires situé entre 12,6 et 12,8 milliard de dollars. Wall Street cible une croissance de 12,87 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Equipementiers Télécoms

Revue des perspectives à la baisse pour les smartphones

Face à un recul du pouvoir d'achat des consommateurs, les intervenants du marché mondial des smartphones ont dû affronter des ventes en chute de 14% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

Selon IDC, les ventes mondiales seront moins élevées que prévues au second semestre, affichant un recul de 3,2% par rapport à 2022. Une baisse de 1,1% était précédemment estimée. Le cabinet Gartner avait, lui, prédit dès le départ un recul de 4% du marché. Les marques chinoises sont particulièrement impactées. Très exposés à leur marché domestique, Xiaomi, Oppo et Vivo ont déjà perdu des parts de marché en 2022 et la situation devrait perdurer cette année.

Apple et Samsung s'en sortent mieux car, même si les ventes baissent en volumes, ces acteurs peuvent jouer sur les prix et davantage maintenir leur activité grâce à un positionnement haut de gamme.

La situation du marché devrait s'améliorer en 2024 : la croissance devrait devenir faible mais continue.