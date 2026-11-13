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Cisco recule après l'annonce de marges brutes en baisse au premier trimestre
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 13:53

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** Le titre d' , société spécialisée dans les réseaux et la cybersécurité, Cisco Systems CSCO.O , recule de 3 % à 99 dollars avant l'ouverture de la Bourse

** CSCO annonce une marge brute de 63,7 % au premier trimestre, contre 65,5 % il y a un an

** Les marges brutes font l’objet d’une attention particulière, la pénurie de puces mémoire ayant entraîné une hausse des coûts des intrants

** La société dépasse toutefois les attentes tant au niveau du chiffre d’affaires du premier trimestre que du résultat non-GAAP

** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les portant à une fourchette comprise entre 74,8 et 75,8 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 72,2 à 73,4 milliards de dollars

** CSCO table sur un BPA ajusté pour l'exercice compris entre 5,47 et 5,53 dollars, soit un niveau supérieur à l'estimation de 5,34 dollars (valeur médiane)

** Sur les 29 courtiers qui notent le titre, 17 lui attribuent la recommandation « acheter » ou mieux, et 12 la recommandation « conserver »; le cours cible médian s'établit à 135 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre se négocie à 19,15 fois son BPA prévisionnel pour les 12 prochains mois, surpassant la médiane du secteur, qui s’établit à 13,88 fois sur la même période

** À la clôture d’hier, CSCO affichait une hausse de plus de 32 % depuis le début de l’année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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