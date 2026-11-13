Cisco recule après avoir annoncé une marge brute inférieure aux prévisions pour le premier trimestre

** L'action d' , société spécialisée dans les réseaux et la cybersécurité, Cisco Systems CSCO.O , recule de 3 % à 99 dollars avant l'ouverture de la Bourse

** CSCO annonce une marge brute de 63,7 % au premier trimestre, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 65,60 % – données compilées par LSEG

** Les marges brutes font l’objet d’une attention particulière, la pénurie de puces mémoire ayant entraîné une hausse des coûts des intrants

** La société dépasse toutefois les attentes tant au niveau du chiffre d’affaires du premier trimestre que du bénéfice non-GAAP

** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, le plaçant désormais dans une fourchette comprise entre 74,8 et 75,8 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 72,2 à 73,4 milliards de dollars

** CSCO table sur un BPA ajusté pour l'exercice compris entre 5,47 et 5,53 dollars, soit un niveau supérieur à l'estimation de 5,34 dollars (valeur médiane)

** Sur les 29 courtiers qui notent le titre, 17 lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux, et 12 la recommandation “conserver”; le cours-cible médian s’établit à 135 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre se négocie à 19,15 fois son BPA prévisionnel pour les 12 prochains mois, surpassant la médiane du secteur, qui s’établit à 13,88 fois sur la même période

** À la clôture d’hier, CSCO affichait une hausse de plus de 32 % depuis le début de l’année