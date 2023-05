Cisco : recul en vue car la baisse des commandes inquiètent

(AOF) - Cisco a dévoilé hier soir des résultats meilleurs que prévu, mais devrait être sanctionné en raison de la faiblesse des prises de commandes. Au troisième trimestre, clos fin avril, de l'exercice fiscal 2023, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a reculé de 7% à 2,8 milliards de dollars, soit 78 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1 dollar, dépassant de 3 cents le consensus. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 14% à 14,6 milliards de dollars alors que le marché visait 14,4 milliards de dollars.

Les commandes ont cependant chuté de 23%.

Ce qui n'a pourtant pas empêché Cisco de relever ses objectifs annuels. Sur l'exercice, les revenus sont attendus en progression de 10% à 10,5% contre de 9% à 10,5% auparavant et le bénéfice par action ajusté est prévu entre 3,80 et 3,82 dollars contre de 3,73 dollars à 3,78 dollars précédemment.

Pour le seul troisième trimestre, le groupe technologique américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 1,05 et 1,07 dollar (consensus : 1,03 dollar) et un chiffre d'affaires en progression de 14% à 16%. Wall Street cible une croissance de 14%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.