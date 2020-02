Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : perd 6%, un analyste reste optimiste Cercle Finance • 13/02/2020 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 6% après avoir annoncé un bénéfice net ajusté stable à 3,3 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre 2019-20, soit un BPA ajusté en hausse de 5% à 77 cents, battant d'un cent le consensus de marché. Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Cisco Systems et ajuste son objectif de cours de 52 à 54 dollars, estimant que 'des valorisations sous le marché et le rendement de dividende devraient aider à protéger le titre à la baisse'. 'Les tendances en transformation-numérisation professionnelle qui soutiennent son activité avec les entreprises ne s'en vont pas, selon nous - même dans un environnement économique plus faible', estime le broker dans sa note de recherche. Jefferies s'attend à de meilleures comparaisons des croissances annuelles des revenus et des commandes sur les prochains trimestres, et pense que 'l'organisation préservera la puissance de BPA avec l'expansion des marges et la mise en oeuvre de réductions de coûts'.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ -1.24%