Cisco: partenariat renforcé avec Nvidia dans l'IA

(CercleFinance.com) - L'équipementier de réseaux américain Cisco et le fabricant de puces Nvidia ont annoncé mardi qu'ils allaient s'associer afin d'aider les entreprises à déployer et gérer rapidement et facilement des infrastructures sécurisées destinées à l'IA.



L'offre - tout particulièrement destinée aux opérateurs de centres de données - prévoit notamment l'intégration des derniers processeurs de calcul Tensor Core conçus par Nvidia au sein de la nouvelle gamme de serveurs M7 de Cisco.



Parallèlement, la plateforme Nvidia AI Enterprise, le système d'exploitation de Nvidia qui permet aux entreprises de créer et personnaliser des modèles d'IA génératifs, sera désormais proposée dans le catalogue de Cisco.



Des architectures référentielles pourront ainsi être mises en place via l'utilisation de CVD (Cisco Validated Design) en vue de simplifier le développement de 'clusters' d'IA de toutes tailles, que ce soit dans des environnements virtualisés ou conteneurisés.





Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +0.82%