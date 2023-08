Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco: Oliver Tuszik nommé à la tête de la région EMEA information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 12:24









(CercleFinance.com) - Cisco a annoncé vendredi la nomination d'Oliver Tuszik en tant que nouveau patron de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) de l'équipementier de réseaux américain.



Ce cadre dirigeant était jusqu'ici vice-président senior de la division des ventes-partenaires et des mises sur le marché, un poste qui l'a notamment conduit à superviser l'écosystème de partenariats du groupe.



Tuszik avait été, entre 2013 et 2018, le patron de Cisco Allemagne.



Avant de rejoindre Cisco, il y a 25 ans, il avait été le directeur de Computacenter en Allemagne et de plusieurs entreprises du secteur technologique.





