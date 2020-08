Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : nette baisse, mais un analyste reste optimiste Cercle Finance • 13/08/2020 à 16:03









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Cisco recule nettement ce jeudi, ce qui n'empêche pas l'analyste Jefferies de revoir à la hausse son objectif de cours, tout en réaffirmant sa recommandation 'Achat' sur celui-ci. La cible du broker passe ainsi de 49 à 51 dollars. 'Cisco a fait état de résultats sans surprise étant donné l'environnement actuel de pandémie / récession suite au COVID-19. La société a fourni des attentes plus souples sur le chiffre d'affaires, mais elle s'efforce de préserver le BPA (comme elle l'a fait historiquement pendant les périodes de pression sur le chiffre d'affaires)', commente Jefferies.

