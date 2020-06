Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : maintien du dividende trimestriel Cercle Finance • 11/06/2020 à 12:18









(CercleFinance.com) - Le géant américain des équipements de réseaux Cisco a annoncé mercredi soir le maintien de son dividende trimestriel, au moment où la crise du coronavirus contraint bon nombre de sociétés cotées à revoir à la baisse la rémunération proposée à leurs actionnaires. Le groupe basé à San José (Californie) a indiqué dans un communiqué qu'il maintenait son dividende proposé en avril à 0,36 dollar par action en numéraire. Ce dividende sera versé le 22 juillet aux actionnaires enregistrés en date du 6 juillet, précise le fabricant de routeurs et de commutateurs.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ -7.91%