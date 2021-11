Cisco : les problèmes d'approvisionnement pèsent sur les perspectives

(AOF) - Cisco a dévoilé hier soir des revenus et des perspectives décevants en raison des contraintes d'approvisionnement. Au premier trimestre, clos début octobre, de l’exercice fiscal 2022, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a augmenté de 37% à 2,98 milliards de dollars, soit 70 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 82 cents, dépassant de 1 cent le consensus Bloomber. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 8% à 12,9 milliards de dollars alors que marché visait 13 milliards de dollars.

" Bien que la croissance de nos revenus ait été solide, elle a été affectée par les contraintes d'approvisionnement qui touchent nos concurrents dans le secteur technologique et presque toutes les autres industries, " a déclaré le PDG, Chuck Robbins.

Pour le deuxième trimestre, le groupe technologique américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 80 cents et 82 cents (consensus : 82 cents) et un chiffre d'affaires, en progression de 4,5% à 6,5%. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipaient en moyenne une progression de 7% à 12,8 milliards de dollars.

Répondant aux questions des analystes lors de la conférence téléphonique, le directeur financier du groupe, Scott Herren, a déclaré : " Il ne fait aucun doute que la guidance du deuxième trimestre est affectée par les problèmes d'approvisionnement en composants qui font souffler un vent contraire sur ce que nous pouvons produire ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.