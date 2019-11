CISCO : les prévisions ressortent sous les attentes

Cisco a déçu les investisseurs concernant ses prévisions pour le deuxième trimestre. L'américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 75 et 77 cents (consensus : 79 cents) et un chiffre d'affaires en repli de 3% à 5%. Wall Street anticipait une progression de 2,4% des revenus.

" Tout le trimestre a été pire que ce à quoi nous nous attendions au début. Et c'était assez généralisé ", a déclaré le PDG, Chuck Robbins.

Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco s'est établi à 13,2 milliards, en hausse de 1% sur un an. Le marché visait 13,08 milliards de dollars.

