CISCO : les prévisions ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Cisco a dévoilé hier soir des perspectives décevantes et devrait reculer à Wall Street. Au quatrième trimestre, clos fin juillet de l'exercice fiscal 2020, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a bondi de 19% à 2,64 milliards de dollars, soit 62 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 80 cents, dépassant nettement le consensus FactSet (65 cents). Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco s'est établi à 12,15 milliards, en recul de 9% sur un an. Le marché visait 12,09 milliards de dollars.

" À la fin de l'exercice 2020, nous avons atteint notre objectif, à savoir que plus de la moitié de nos revenus proviennent des logiciels et des services, et cette stratégie continue à trouver un écho auprès des clients qui numérisent leurs organisations " a commenté le PDG, Chuck Robbins.

Pour le premier trimestre, le groupe technologique américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 69 et 71 cents (consensus : 75 cents) et un chiffre d'affaires en repli de 9% à 11%. Ce dernier devrait ainsi ressortir entre 11,71 et 11,97 milliards de dollars. Wall Street anticipe 12,21 milliards de dollars.

Par ailleurs, le directrice financière, Kelly Kramer quittera la société une fois son remplaçant trouvé.

