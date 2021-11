Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : les prévisions déçoivent, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 16:29









(CercleFinance.com) - L'équipementier de réseaux américain Cisco chutait de plus de 9% jeudi à la Bourse de New York après avoir dévoilé une prévision de bénéfice très inférieure aux attentes pour le trimestre en cours. A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, hier soir, le groupe californien a indiqué prévoir pour le deuxième trimestre de son exercice décalé un bénéfice compris entre 64 et 68 cents par action, bien en-dessous du consensus aujourd'hui établi à 82 cents. Sur le premier trimestre clos fin octobre, son bénéfice net a grimpé de 37% à tout juste trois milliards de dollars, soit l'équivalent de 70 cents par action. Hors exceptionnels, le bénéfice ressort à 82 cents par action. Le chiffre d'affaires a lui progressé de 8% pour atteindre 12,9 milliards de dollars. A titre de comparaison, les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 80 cents par action pour un chiffre d'affaires de près de 13 milliards de dollars. Comme bon nombre de groupes industriels, l'équipementier - qui cherche à monter en puissance dans les activités à plus fortes marges comme les logiciels - reste confronté à des pénuries de composants pour ses serveurs et routeurs. 'Les problèmes liés à l'approvisionnement et à la logistique mettent ses marges et ses revenus sous pression à court terme', reconnaissent les analystes de New Street Research. 'Mais la demande reste élevée' fait valoir le bureau d'études indépendant dans une note.

