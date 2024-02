Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cisco: légère hausse du dividende avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Cisco Systems a annoncé mercredi soir une augmentation de 3% de son dividende trimestriel, à 0,40 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 24 avril prochain.



Au titre de son deuxième trimestre comptable, le géant des équipements et technologies de réseaux a publié un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 1% à 0,87 dollar pour un chiffre d'affaires en recul de 6% à 12,8 milliards de dollars.



Pour l'ensemble de son exercice 2023-24, Cisco déclare anticiper un BPA ajusté (non GAAP) entre 3,68 et 3,74 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 51,5 et 52,5 milliards de dollars, à comparer à 3,89 dollars et à 57 milliards sur l'exercice précédent.





