Cisco : le titre soutenu par un contrat avec le Pentagone

(CercleFinance.com) - L'action Cisco surperforme légèrement la tendance mardi à New York, l'équipementier réseaux ayant remporté un contrat important auprès du Département de la Défense. Peu après l'ouverture, le titre prenait 0,1% contre un repli de l'ordre de 0,5% pour l'indice Nasdaq. Le Pentagone a annoncé hier avoir accordé au groupe de San José (Californie) un contrat pour une durée de trois ans maximum, dont la valeur cumulée pourrait atteindre 1,18 milliard de dollars. Le contrat porte sur la solution de services Cisco Smart Net Total Care pour la gestion complète de la base de matériel installée et des contrats Cisco, ainsi que sur la fourniture de services techniques fondamentaux et de diagnostics pour les périphériques. Il englobe également des services de soutien logiciel. Ce contrat constitue une bonne nouvelle pour le géant des réseaux, qui essaie de diminuer sa dépendance à la vente de matériels pour monter en puissance sur le marché des services et des logiciels, à plus forte valeur ajoutée.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ -0.52%