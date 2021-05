Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : le titre signe une semaine faste, gain de 5% en vue Cercle Finance • 07/05/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - Cisco s'apprêtait à terminer une semaine faste sur une note particulièrement favorable vendredi, une progression à rapprocher de récents commentaires d'analystes positifs concernant le géant des équipements de réseaux. Une heure après l'ouverture, l'action affiche un gain de plus de 2%, ce qui porte ses gains sur l'ensemble de la semaine à 5%. En comparaison, le Dow Jones ne prend que 2,4% sur la semaine alors que le Nasdaq accuse un repli hebdomadaire de 1%. Dans une note de recherche parue mercredi, les analystes de New Street Research ne tarissent pas d'éloges sur le groupe de San José (Californie) et sur la mue qu'il a récemment engagé. Le bureau d'études estime que cette transition pluriannuelle vers les logiciels et les services 'cloud' ouvrent des perspectives 'très optimistes. 'Des preuves solides montrent que cette transition soutient les marges et le chiffre d'affaires, même si ces progrès peuvent être occultés par d'autres éléments en pleine évolution', indique Pierre Ferragu, l'analyste vedette du cabinet londonien. 'Cela fait de Cisco l'une de nos plus fortes convictions du moment', ajoute-t-il.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +1.89%