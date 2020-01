Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : la directrice générale d'AMD rejoint le conseil Cercle Finance • 28/01/2020 à 14:12









(CercleFinance.com) - Le géant des technologies de réseaux Cisco a annoncé lundi soir la nomination de Lisa T. Su, l'actuelle directrice générale (CEO) d'AMD depuis octobre 2014, au sein de son conseil d'administration avec prise d'effet immédiates. Avant de rejoindre le fabricant de semi-conducteurs en 2012, dont elle est aussi membre du conseil d'administration, Lisa T. Su a travaillé chez Freescale Semiconductor depuis 2007, après 13 années passées chez IBM.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ -2.82%