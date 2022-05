Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco: hausse de 5% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Le géant des équipements de réseaux Cisco Systems a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 3% à 3,6 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre 2021-22, soit un BPA ajusté de 87 cents (+5%).



Ses revenus sont restés stables à 12,8 milliards de dollars, une croissance de 3% des ventes de produits ayant compensé un recul de 8% des services, tandis que sa marge brute ajustée s'est dégradée de 0,7 point à 65,3%.



Déclarant observer une demande solide pour ses technologies, Cisco confirme tabler, pour l'exercice en cours, sur des fourchettes-cibles allant de 3,29 à 3,37 dollars pour le BPA ajusté, et de 2 à 3% pour la croissance des revenus.





