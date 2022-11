Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco: hausse de 5% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - Cisco Systems a publié mercredi soir, au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, un BPA non-GAAP en augmentation de 5% en glissement annuel, à 86 cents, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 13,6 milliards de dollars.



'Nous avons continué à progresser dans la transformation de notre entreprise', commente le directeur financier Scott Herren, soulignant une augmentation de 12% des revenus récurrents annualisés (ARR) produits.



'Ceci, associé à notre carnet de commandes important, à notre RPO solide et à l'assouplissement de la situation de l'offre, nous donne une grande prévisibilité, et soutient nos prévisions accrues pour l'ensemble de l'année', poursuit-il.



Le fournisseur de technologies de réseaux anticipe ainsi, pour l'exercice en cours, un BPA non-GAAP compris entre 3,51 et 3,58 dollars (dont 84 à 86 cents pour le deuxième trimestre), ainsi qu'un chiffre d'affaires en croissance de 4,5 à 6,5%.





