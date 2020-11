Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : entouré après des trimestriels solides Cercle Finance • 13/11/2020 à 15:47









(CercleFinance.com) - Cisco s'envole de près de 7% sur les premiers échanges, au lendemain de la publication par le géant des équipements de réseaux d'un BPA ajusté en baisse de 10% à 76 cents au titre de son premier trimestre 2020-21, mais battant de six cents le consensus, selon Jefferies. Le broker cite pointe un dépassement des attentes au niveau des revenus, en repli de 9% à 11,93 milliards de dollars contre environ 11,85 milliards anticipés par le marché d'après lui, et cite des commandes de produits meilleures que prévu. 'Ces résultats offrent une amélioration significative -et quelque peu inattendue- par rapport aux tendances d'activité fondamentales d'il y a trois mois', juge Jefferies qui 'continue d'apprécier le risque-rendement dans le titre' et reste donc à 'achat'.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +6.05%