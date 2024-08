Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cisco: entouré après des résultats jugés solides information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Cisco bondit de 9% au lendemain de la publication de ses résultats au titre de son dernier trimestre 2023-24, jugés 'solides, soutenus par l'épuisement des stocks de clients et des commentaires positifs sur l'IA', selon Jefferies qui reste à 'achat' sur le titre.



Le fournisseur de technologies de réseaux a dévoilé un BPA non-GAAP en repli de 24% à 0,87 dollar et des revenus en diminution de 10% à 13,6 milliards de dollars, mais à des niveaux dépassant légèrement les attentes du marché d'après le broker.



'Nous avons observé une demande ferme avec une croissance des commandes, les clients se reposant sur Cisco pour connecter et protéger tous les aspects de leurs organisations à l'ère de l'IA', commentait le PDG Chuck Robbins mercredi soir.



'Splunk a fait un peu pire que nous ne le pensions, et nous avons des inquiétudes persistantes concernant les parts de marché, mais les réductions de coûts et l'amélioration de la demande posent un plancher pour l'action', estime Jefferies.





