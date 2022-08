Cisco: en nette hausse avec le soutien d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 17:03

(CercleFinance.com) - Cisco gagne plus de 6% à New York, soutenu par une analyse de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 54 dollars, au lendemain de la publication par le groupe de technologies de réseaux de ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2021-22 et de ses perspectives.



Le broker juge positivement cette publication, 'en particulier au regard des craintes des investisseurs à propos du ralentissement économique et de gros déclins potentiels dans la croissance en rythme annuel des commandes de produits'.



'L'entreprise continue de se doter d'une activité plus stable et prévisible, se concentrant sur les logiciels et les sources de revenus récurrentes. En outre, l'environnement de la chaine d'approvisionnement, à un moment donné, va s'améliorer', ajoute Jefferies.