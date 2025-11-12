 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 258,00
+1,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cisco en hausse avant la publication de ses résultats grâce à la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de Cisco Systems Inc CSCO.O progressent de 2,2 % le mercredi avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs se concentrant sur la demande pour ses équipements de réseau dans le cadre du boom de l'intelligence artificielle ** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7% à 14,77 milliards de dollars et un BPA ajusté de 0,98 $ contre 0,91 $ l'année précédente, selon LSEG; l'estimation du chiffre d'affaires est en ligne avec les prévisions antérieures de la société ** Dans son rapport trimestriel précédent en août, la société a déclaré que ses commandes d'infrastructure d'IA dépassaient 800 millions de dollars, ce qui porte le total pour l'exercice 2025 à plus de 2 milliards de dollars, soit plus du double de son objectif initial

** L'action a augmenté de 24% depuis le début de l'année, contre 21% pour le Nasdaq .IXIC . ** CSCO s'est récemment négocié à 17x les bénéfices à venir, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 14x ** Le 3 novembre, la société a lancé sa plateforme d'IA "Unified Edge" pour les entités locales

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
73,6450 USD NASDAQ +2,70%
NASDAQ Composite
23 397,00 Pts Index Ex -0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank