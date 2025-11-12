Cisco en hausse avant la publication de ses résultats grâce à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de Cisco Systems Inc CSCO.O progressent de 2,2 % le mercredi avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs se concentrant sur la demande pour ses équipements de réseau dans le cadre du boom de l'intelligence artificielle ** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7% à 14,77 milliards de dollars et un BPA ajusté de 0,98 $ contre 0,91 $ l'année précédente, selon LSEG; l'estimation du chiffre d'affaires est en ligne avec les prévisions antérieures de la société ** Dans son rapport trimestriel précédent en août, la société a déclaré que ses commandes d'infrastructure d'IA dépassaient 800 millions de dollars, ce qui porte le total pour l'exercice 2025 à plus de 2 milliards de dollars, soit plus du double de son objectif initial

** L'action a augmenté de 24% depuis le début de l'année, contre 21% pour le Nasdaq .IXIC . ** CSCO s'est récemment négocié à 17x les bénéfices à venir, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 14x ** Le 3 novembre, la société a lancé sa plateforme d'IA "Unified Edge" pour les entités locales