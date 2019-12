Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : en hausse après la présentation de sa stratégie Cercle Finance • 12/12/2019 à 16:30









(CercleFinance.com) - Ce jeudi, Cisco a dévoilé les détails de sa nouvelle stratégie pour construire 'Internet pour l'avenir', dans le cadre d'une approche pluriannuelle. Le fabricant de matériel de réseau américain a par ailleurs annoncé une nouvelle puce, un nouveau logiciel de système d'exploitation conçu pour simplifier les opérations et une nouvelle gamme de routeurs pour exécuter des applications et des services numériques tels que la 5G, la vidéo et le cloud. Les investisseurs semblent pour leur part optimistes quant aux perspectives du groupe, les actions progressant de 1,4% sur le Nasdaq aujourd'hui, surperformant largement les marchés américains (+0,5%).

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +3.14%