Cisco : en hausse après l'annonce concernant Exablaze

(CercleFinance.com) - Le titre Cisco s'affiche en hausse de +0,1%, à 46 dollars, au lendemain de l'annonce par le fabricant américain d'équipements de réseau de son intention d'acquérir Exablaze. Cette dernière fabrique des périphériques réseau avancés pour les environnements où les hautes performances sont essentielles, explique Cisco. Ces produits incluent des commutateurs et des cartes d'interface réseau à latence ultra-faible, ainsi qu'une technologie de synchronisation à résolution picoseconde.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +0.89%