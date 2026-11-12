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Cisco en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 22:47

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** L'action du fabricant d'équipements réseau Cisco Systems CSCO.O progresse d'environ 2 % à 103,89 dollars en séance prolongée

** La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice, misant sur une forte demande pour ses équipements réseau basés sur l’IA et ses outils de cybersécurité

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 74,8 et 75,8 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 72,2 à 73,4 milliards de dollars

** CSCO dépasse également les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice ajusté pour le premier trimestre

** La société annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 18,52 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 18,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 1,40 dollar au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,33 dollar

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 32%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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