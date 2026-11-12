Cisco en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

** L'action du fabricant d'équipements réseau Cisco Systems CSCO.O progresse d'environ 2 % à 103,89 dollars en séance prolongée

** La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice, misant sur une forte demande pour ses équipements réseau basés sur l’IA et ses outils de cybersécurité

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 74,8 et 75,8 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 72,2 à 73,4 milliards de dollars

** CSCO dépasse également les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice ajusté pour le premier trimestre

** La société annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 18,52 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 18,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 1,40 dollar au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,33 dollar

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 32%