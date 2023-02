Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco: dividende légèrement relevé avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle mercredi soir, Cisco Systems a fait part d'une augmentation de 3% de son dividende trimestriel, pour le fixer à 39 cents par action, dividende qui sera mis en paiement au mois d'avril.



Le fournisseur de technologies de réseaux a publié, au titre de son deuxième trimestre 2022-23, un BPA non-GAAP en augmentation de 5% en glissement annuel, à 88 cents, pour un chiffre d'affaires en croissance de 7% à 13,6 milliards de dollars.



'Nous continuons de réaliser des performances meilleures que prévu en termes de revenus, ainsi qu'un BPA ajusté et un cash-flow opérationnel records', commente le directeur financier Scott Herren, qui pointe aussi un carnet de commandes vigoureux.



Aussi, en termes de perspectives, Cisco relève ses prévisions pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA non-GAAP compris entre 3,73 et 3,78 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires en croissance de 9 à 10,5%.





