Cisco: développement de la 5G avec NTT information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 17:08

(CercleFinance.com) - Cisco et NTT ont annoncé leur collaboration pour faire adopter la 5G privée dans les secteurs de l'automobile, de la logistique, de la santé, de la vente au détail et du secteur public.



NTT et Cisco prévoient de co-innover et de commercialiser conjointement la technologie et les services gérés qui permettront aux entreprises clientes de déployer avec succès la 5G privée.



' Les entreprises prévoient d'accélérer la connectivité de périphérie grâce à la première solution 5G privée gérée de NTT, combinée au matériel Intel, afin que les clients de Cisco et NTT puissent intégrer de manière transparente la 5G privée dans leur infrastructure LAN/WAN/Cloud ' indique le groupe.



' Avec NTT, nous visons à aider nos entreprises clientes à accélérer leur transformation numérique, grâce à la puissance de la 5G et du Wi-Fi dans les opérations IT et OT ', a déclaré Masum Mir, vice-président directeur et directeur général, Provider Mobility, Cisco Networking.