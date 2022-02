Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco: consensus battu et objectifs relevés, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 16:17









(CercleFinance.com) - Cisco a annoncé mercredi soir une révision à la hausse de sa prévision de croissance pour l'exercice en cours après avoir fait état de résultats trimestriels bien meilleurs que prévu.



L'équipementier de réseaux prévoit désormais d'enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5,5% et 6,5% sur son exercice 2021/2022, contre une précédente estimation qui allait de 4,5% à 6,5%.



Sur le deuxième trimestre de son exercice fiscal, le groupe californien a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 12,7 milliards de dollars, contre un consensus de 12,6 milliards de dollars.



Cisco a également fait mieux que prévu au niveau du compte de résultat en dévoilant un bénéfice par action (BPA) de 0,84 dollar, à comparer avec un consensus de 0,80 dollar.



Dans une note de réaction, les analystes de Credit Suisse font valoir que le groupe de San José (Californie) tourne actuellement 'à plein régime' malgré les problèmes d'approvisionnement qui touchent le secteur.



Ils maintiennent en conséquence leur opinion 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours de 73 dollars.



Chez Wells Fargo, on souligne que cette publication 'immaculée' couplée au carnet de commandes 'record' revendiqué par le groupe tranche avec le sentiment de marché négatif dont est traditionnellement victime le titre.



Vers 10h00 (heure de New York), le titre grimpait en conséquence de 4,4%, affichant la plus forte hausse d'un indice Dow Jones en repli de 1,2%.





