Cisco : consensus battu au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Cisco Systems a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté en repli de 2% à 3,4 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre 2019-20, mais d'un BPA ajusté en hausse de 1% à 79 cents, battant de huit cents le consensus de marché. Le géant des équipements de réseaux a vu ses revenus reculer de 8% à 12 milliards de dollars, dont une progression de 5% pour les services mais une contraction de 12% pour les produits, grevés par les plateformes d'infrastructure (-15%) et les applications (-5%). Estimant ainsi 'avoir réalisé une bonne performance dans un environnement très difficile', Cisco indique viser pour le trimestre en cours un BPA ajusté entre 72 et 74 cents, ainsi que des revenus en baisse de 8,5% à 11,5%.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ -2.94%