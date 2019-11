Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre Cercle Finance • 14/11/2019 à 07:35









(CercleFinance.com) - Cisco Systems a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté en croissance de 5% à 3,6 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2019-20, soit un BPA ajusté en hausse de 12% à 84 cents, battant de trois cent le consensus de marché. Le géant des équipements de réseaux a engrangé des revenus en hausse de 2% à 13,2 milliards de dollars, dont une progression de 4% pour les services, tandis que sa marge brute ajustée s'est améliorée de 1,7 point à 65,9%. Pour le trimestre en cours, le groupe de San Jose (Californie) indique tabler sur un BPA ajusté compris entre 75 et 77 cents, ainsi que sur des revenus en baisse de 3 à 5% par rapport à la même période de 2018-19.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ -4.55%