Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre Cercle Finance • 13/08/2020 à 08:03









(CercleFinance.com) - Cisco Systems a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté en repli de 5% à 3,4 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2019-20, soit un BPA ajusté de 80 cents, battant de six cents le consensus de marché. Le géant des équipements de réseaux a vu ses revenus reculer de 9% à 12,2 milliards de dollars, avec une stabilité pour les services, mais une contraction de 13% pour les produits, grevés par les plateformes d'infrastructure (-16%) et les applications (-9%). Affichant ainsi sur l'ensemble de l'exercice 2019-20 un BPA ajusté de 3,21 dollars et des revenus en baisse de 5%, Cisco indique viser pour le trimestre en cours un BPA ajusté entre 69 et 71 cents, ainsi que des revenus en baisse de 9% à 11%.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +1.93%