Cisco: baisse de 12% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Le fournisseur de technologies de réseaux Cisco Systems a dévoilé mercredi soir un BPA non-GAAP en repli de 12% à 0,88 dollar au titre de son troisième trimestre 2023-24, pour un chiffre d'affaires en diminution de 13% à 12,7 milliards de dollars.



'Le chiffre d'affaires, la marge brute et le BPA non-GAAP sont ressortis dans le haut ou au-dessus de nos fourchettes-cibles, en incluant comme en excluant Splunk, ce qui a entraîné du levier opérationnel continu', note toutefois le directeur financier Scott Herren.



'Notre capacité unique à réunir la mise en réseau, la sécurité, l'observabilité et les données permet à Cisco d'offrir à ses clients une résilience numérique inégalée pour l'ère de l'IA', commente le PDG Chuck Robbins, pointant aussi un environnement toujours dynamique.



Pour l'ensemble de son exercice 2023-24, Cisco anticipe un BPA non-GAAP entre 3,69 et 3,71 dollars, et un chiffre d'affaires entre 53,6 et 53,8 milliards, impliquant des fourchettes-cibles de 0,84-0,86 dollar et de 13,4-13,6 milliards pour le dernier trimestre.





