Cisco : baisse de 10% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Cisco Systems a fait part jeudi soir d'un bénéfice net ajusté en repli de 11% à 3,2 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2020-21, soit un BPA ajusté de 76 cents (-10%), battant néanmoins le consensus de marché. Ses revenus ont diminué de 9% à 11,9 milliards de dollars, avec une hausse de 2% pour les services, mais une baisse de 13% pour les produits, la croissance en sécurité (+6%) n'ayant pu compenser les reculs en plateformes d'infrastructures (-16%) et applications (-8%). Concernant le trimestre en cours, le géant des équipements de réseaux déclare tabler sur un BPA ajusté compris entre 74 et 76 cents, une marge opérationnelle ajustée entre 32 et 33% et des revenus stables ou en baisse de 2% en comparaison annuelle.

