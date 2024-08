Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cisco: baisse d'un quart du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Cisco Systems a dévoilé mercredi soir un BPA non-GAAP en repli de 24% à 0,87 dollar au titre de son dernier trimestre 2023-24, et des revenus en diminution de 10% à 13,6 milliards de dollars, pour des fourchettes-cibles qui étaient de 0,84-0,86 dollar et de 13,4-13,6 milliards.



Le fournisseur de technologies de réseaux précise que si ses ventes de produits se sont contractées de 15%, ses revenus de services ont augmenté de 6%, et que Splunk a contribué pour environ 960 millions de dollars aux revenus totaux du trimestre.



'Nous avons observé une demande ferme avec une croissance des commandes, les clients se reposant sur Cisco pour connecter et protéger tous les aspects de leurs organisations à l'ère de l'IA', commente son PDG Chuck Robbins.



Affichant ainsi un BPA non-GAAP de 3,73 dollars et des revenus de 53,8 milliards pour l'exercice écoulé, Cisco anticipe des fourchettes-cibles de 3,52-3,58 dollars et de 55-56,2 milliards pour son année comptable 2024-25.





Valeurs associées CISCO SYSTEMS 45,44 USD NASDAQ +0,15%