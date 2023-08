Cisco: augmentation de 37% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 09:08

(CercleFinance.com) - Le géant des technologies de réseaux Cisco Systems a publié mercredi soir un BPA non-GAAP en augmentation de 37% à 1,14 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2022-23, pour un chiffre d'affaires en croissance de 16% à 15,2 milliards de dollars.



'Nous observons une demande solide des clients, gagnons des parts de marché et innovons dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, la sécurité et le cloud', souligne Chuck Robbins, son président du conseil et CEO.



'La transformation de notre modèle d'activité a soutenu une croissance à deux chiffres des revenus de logiciels et du revenu récurent annualisé des produits, menant à une visibilité et une prédictibilité plus grandes', pointe de son côté le CFO Scott Herren.



Affichant ainsi un BPA ajusté de 3,89 dollars et des revenus de 57 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Cisco indique tabler sur des fourchettes-cibles de 4,01-4,08 dollars et de 57-58,2 milliards pour son année comptable 2023-24.