Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : acquisition d'IMImobile au Royaume Uni Cercle Finance • 07/12/2020 à 10:54









(CercleFinance.com) - Cisco et IMImobile annoncent un accord sur les termes d'une offre d'achat recommandée, par lequel Cisco propose 595 pence pour chaque action IMImobile, représentant un prix d'achat total d'environ 730 millions de dollars, net de trésorerie et dettes comprises. IMImobile fournit des logiciels et des services permettant aux entreprises et organisations de rester constamment connectées à leurs clients via des canaux interactifs renforcés, notamment par réseaux sociaux, messageries et voie vocale. Soumise à certaines conditions, dont l'approbation des actionnaires de la société cible et des autorisations réglementaires, cette acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'année 2021.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +0.61%