Cisco: accord avec Orange pour réduire les émissions de GES

(CercleFinance.com) - Orange annonce la signature d'un accord inédit entre Orange Business et Cisco visant à accélérer la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et soutenir leurs objectifs Net Zéro Carbone.



Les deux entreprises ont formalisé un partenariat collaboratif incluant les bonnes pratiques en matière d'économie circulaire, y compris le reconditionnement et le recyclage de produits.



Cette collaboration permettra notamment à Orange Business de fournir à ses clients une estimation des émissions de GES de ses produits et solutions utilisant les technologies Cisco.



Pour rappel, Orange vise une réduction de ses émissions de GES, tous scopes confondus, de l'ordre de 45% d'ici 2030 (par rapport à 2020), et s'engage à être Net Zéro Carbone d'ici 2040.



De son côté, Cisco vise aussi le Net Zéro Carbone d'ici 2040 et s'engage à réduire les émissions du scope 3 - liées directement à la fabrication de ses produits, ainsi qu'à d'autres étapes du cycle de vie (approvisionnement, transport, utilisation, fin de vie...) - de 30% d'ici 2030 (par rapport à l'année de référence 2019).





