CIS: vers un transfert sur Euronext Growth Paris information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 13:27

(CercleFinance.com) - CIS annonce que son assemblée générale a approuvé le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C), vers Euronext Growth Paris, et a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration à cet effet.



Ce projet permettra à CIS de bénéficier d'un cadre réglementaire plus adapté aux PME et ETI et de diminuer ses coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers, tant en termes de dynamique que de visibilité.



Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris -attendu au plus tard le 31 octobre-, cette cotation s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission directe aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.