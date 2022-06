Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CIS: salué pour deux contrats en Afrique information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 13:15









(CercleFinance.com) - CIS (Catering International Services) grimpe de plus de 4% après l'annonce par la société de services en milieux hostiles de la signature de deux contrats majeurs en Afrique, auprès d'acteurs internationaux du secteur de l'énergie.



Dans le cadre du projet Grand Tortue Ahmeyin pour deux champs de gaz offshore à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, la société fournira des services de restauration, d'hôtellerie et de facility management pour 400 personnes résidant sur les plateformes.



CIS indique aussi avoir renouvelé un contrat stratégique avec une 'très importante compagnie' qui développe ses activités onshore et offshore en République Démocratique du Congo, pays où il opère depuis plus de 13 ans.





