CIS grimpe en Bourse grâce à 2 contrats

(AOF) - CIS grimpe de 7,30 % à 10 euros par action sur la place de Paris, après avoir annoncé la signature de 2 contrats majeurs auprès d’acteurs internationaux du secteur de l’énergie. Le premier est un nouveau contrat offshore en Afrique de l’Ouest. Il s’inscrit dans le cadre du projet Grand Tortue Ahmeyin (GTA) pour le développement de deux champs de gaz offshore sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.

Le projet, considéré comme l'un des plus importants au monde, doit fournir à compter de 2023 du Gaz Naturel Liquéfié pour l'exportation mondiale.

CIS fournit des services de restauration, d'hôtellerie et de facility management pour 400 personnes résidant sur les plateformes.

La deuxième bonne nouvelle du jour pour CIS est le renouvellement d'un contrat stratégique en République Démocratique du Congo avec une importante compagnie qui développe ses activités on shore et offshore.

Ce pays, où CIS opère depuis plus de 13 ans, dispose également de ressources minières parmi les plus importantes au monde.

