Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CIS: croissance de 29% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - CIS (Catering International and Services) publie au titre du premier semestre 2024 un chiffre d'affaires de 199,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, soit une croissance de 29% (+37,5% à taux de change constant).



Le groupe de gestion de bases-vie en environnements isolés a vu sa croissance s'accélérer au deuxième trimestre (+41,7% à TCC). Toutes les zones sont ressorties en forte progression : à TCC, l'Amérique a progressé de 46%, l'Afrique de 44% et l'Eurasie de 28%.



CIS ajoute disposer d'une bonne visibilité sur l'exercice 2024, expliquant que 'l'activité commerciale reste dynamique et les récents succès commerciaux contribueront pleinement au chiffre d'affaires du second semestre'.





Valeurs associées CIS (CATERING INTL SERVICES) 8,60 EUR Euronext Paris +6,44%