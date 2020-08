Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CIS : contrats remportés en Algérie et en Russie Cercle Finance • 19/08/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - CIS annonce que sa filiale algérienne a remporté de nouveaux contrats portant sur la gestion hôtelière de deux bases-vie dans le Sud algérien. Elle assurera ainsi, pour trois ans, les services de restauration et d'hôtellerie pour plus de 1000 personnes. Par ailleurs, sa filiale russe a remporté un appel d'offres pour assurer les services de restauration et d'hôtellerie d'une base-vie pour 600 personnes ainsi que la maintenance technique des installations pour trois ans, d'une mine d'or dans l'Extrême-Orient russe.

Valeurs associées CATERING INTL CIS Euronext Paris +1.44%