CIS : a remporté plusieurs contrats pour 60 M$

30/03/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le Groupe a signé de nouveaux contrats pour un montant de près de 60 M$. Au Kazakhstan, le Groupe remporte deux nouveaux contrats dans le secteur minier.Au Mozambique, CIS a remporté trois nouveaux contrats. Le premier dans le secteur minier. Le Groupe a également remporté deux nouveaux contrats dans le secteur gazier. En Algérie, sa filiale locale a remporté un nouveau contrat portant sur la gestion hôtelière d'une base-vie située à Hassi R'Mel. En Bolivie, CIS a remporté deux contrats dans le secteur de l'énergie auprès de nouveaux clients.

Valeurs associées CATERING INTL CIS Euronext Paris +0.88%