Cirsa, la société espagnole de jeux d'argent détenue par Blackstone, touchée par les fluctuations monétaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans le premier paragraphe, des objectifs financiers dans le troisième paragraphe)

La société de jeux espagnole Cirsa CIRSA.MC a annoncé mardi une baisse de 11 % de son bénéfice net au deuxième trimestre, ses activités de casino ayant été affectées par ce qu'elle a appelé un effet de change "inhabituellement défavorable".

Le bénéfice net trimestriel de Cirsa s'est élevé à 9,7 millions d'euros (11,43 millions de dollars) au cours du trimestre, en baisse par rapport aux 10,9 millions d'euros de l'année précédente. La société, qui exploite des casinos et des plateformes de paris en Espagne, au Portugal, en Amérique latine, en Italie et au Maroc, a enregistré une perte de change de 16 millions d'euros au cours du trimestre, bien qu'elle ne l'ait pas attribuée à une devise spécifique.

Cirsa, dont le siège est à Barcelone, a toutefois réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, déclarant qu'elle s'attend à ce que son bénéfice de base augmente de 6 à 7 % par rapport à l'année dernière.

La faiblesse des casinos a été partiellement compensée par ses activités de paris en ligne, qui ont augmenté de 64 % d'une année sur l'autre en termes de revenus.

La société, qui est contrôlée par le géant du capital-investissement Blackstone BX.N , s'est concentrée ces dernières années sur les jeux d'argent en ligne afin de suivre les tendances changeantes de l'industrie des jeux d'argent.

Cirsa a été cotée en juillet par Blackstone lors d'une introduction en bourse qui a valorisé la société à 2,52 milliards d'euros. Le fonds a conservé une participation de 78 % dans Cirsa.

(1 dollar = 0,8490 euro)