Le groupe américain Circle8 Group CIRC.O a déclaré mercredi qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre sur le cabinet de recrutement britannique SThree STEMS.L , mettant ainsi fin à ses efforts pour racheter cette société spécialisée dans le recrutement dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM).
Le conseil d'administration du cabinet de recrutement britannique a estimé qu'une nouvelle prolongation du délai n'était pas dans l'intérêt des actionnaires et a confirmé que la période d'offre était terminée.
Voici plus de détails:
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SThree a confirmé avoir accordé à Circle8 un délai supplémentaire et un accès aux documents nécessaires à la due diligence à la suite d’une proposition révisée, mais la société n’a pas été en mesure de fournir suffisamment de garanties quant à ses modalités de financement pour étayer une offre ferme
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Le recruteur britannique avait initialement reçu une approche préliminaire non sollicitée de la part de Circle8 Group en septembre
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Au 18 novembre, SThree affichait une capitalisation boursière de 352,07 millions de livres sterling (soit 464,59 millions de dollars), selon les données de LSEG
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Cette décision fait suite à la récente prolongation accordée par la commission britannique des OPA, qui avait accordé à l’agence de recrutement basée aux États-Unis un délai de 28 jours pour décider de lancer une offre sur SThree
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L'action SThree a clôturé à 311,5 pence. L'action Circle8 a reculé de 2,8 % à 0,16 dollar pendant les heures de cotation
(1 dollar = 0,7578 livre)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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