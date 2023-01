Cinzia Tagliabue nommée Présidente du Conseil d’Administration d’Amundi en Italie

(AOF) - Cinzia Tagliabue est nommée Présidente du Conseil d’Administration d’Amundi en Italie. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers chez UniCredit, tant du côté de l'investissement que de la distribution, et elle travaille dans le secteur de l'investissement depuis 1980. Elle a également été membre des conseils d'administration de Capital Italia SICAV et d'Aviva.

Cinzia Tagliabue rejoint Amundi de Pioneer Investments en 2018 où elle était Directrice Générale en Italie et Responsable de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique latine depuis 2001.

Elle est alors nommée Directrice Générale d'Amundi en Italie, et Directrice Adjointe du Pôle Réseaux Partenaires International. Cinzia Tagliabue devient également membre du Comité de Direction Générale d'Amundi en 2020, et prend la fonction de Directrice du Pôle Réseaux Partenaires International en mars 2022.

Cinzia Tagliabue est également Présidente de Hope Sicaf et Vice-Présidente d'Assogestioni.