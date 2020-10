Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cintas : le dividende annuel augmente de 10,2% Cercle Finance • 27/10/2020 à 15:03









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Cintas Corporation a approuvé aujourd'hui le versement d'un dividende annuel de 2,81 dollars par action, soit une augmentation de 10,2% par rapport au dividende de l'année dernière. Depuis l'introduction en bourse de Cintas en 1983, le dividende annuel a augmenté chaque année. Il sera payable le 4 décembre 2020 aux actionnaires inscrits le 6 novembre 2020. Par ailleurs, Cintas fait savoir que son conseil d'administration a aussi approuvé le passage d'un dividende annuel à des dividendes trimestriels dont les paiements auront lieu en mars, juin, septembre et décembre.

Valeurs associées CINTAS NASDAQ -0.37%