Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cintas : hausse de 19.6% du bénéfice net au 1er trimestre Cercle Finance • 23/09/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Cintas Corporation a présenté aujourd'hui les résultats du premier trimestre de son exercice fiscal 2021 qui s'achevait le 31 août. Avec 1,75 milliard de dollars, le CA est en recul de 3,6% par rapport à la même époque l'an passé. En revanche, le bénéfice par action atteint les 2,78 dollars, soit une hausse de 19.8% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net s'établit à 300 millions de dollars, en augmentation de 19,6%, tandis que la trésorerie nette, également en progression, se fixe à 312,3 millions de dollars (+12,8 %). Si Scott Farmer, président de Cintas, indique que 'la visibilité de la performance financière future reste compromise en raison de la pandémie du COVID-19 ', il estime malgré tout que ' les revenus du deuxième trimestre se situeront entre 1,725 et 1,750 milliards de dollars '.

Valeurs associées CINTAS NASDAQ +0.98%