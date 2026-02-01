Aucun résultat pour cette recherche.
La province pakistanaise du Baloutchistan était en état d'alerte dimanche, après deux jours d'attaques coordonnées extrêmement meurtrières dans lesquelles au moins 193 personnes ont été tuées, dont 145 militants séparatistes, selon un bilan revu à la hausse. Les ... Lire la suite
Le géant français de l'informatique Capgemini a décidé de vendre sa filiale travaillant pour la police américaine de l'immigration, l'ICE, après le tumulte provoqué par la révélation d'un contrat fournissant un outil d'identification et de localisation de personnes ... Lire la suite
Le guide suprême iranien, qualifiant les récentes manifestations de "coup d'Etat", a mis en garde dimanche contre une "guerre régionale" face aux menaces d'intervention militaire brandies par Washington depuis la répression du mouvement de contestation. "Les Américains ... Lire la suite
La part des achats de véhicules électriques neufs a atteint un niveau historiquement haut en France en janvier, captant 28% du marché, en raison des dispositifs d'incitation déployés par les autorités, qui n'ont toutefois pas empêché les ventes globales de voitures ... Lire la suite
